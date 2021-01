Expats gaan terug naar huis: ‘Thuiswerken kan net zo goed in eigen land’

Door de coronacrisis sturen grote bedrijven in Den Haag hun expats terug naar huis. Zullen zij nog terugkeren naar Nederland nu thuiswerken de nieuwe norm lijkt te worden? Jacob Snijders van Wijkberaad Bezuidenhout, die het aantal expats in zijn wijk de afgelopen maanden sterk zag dalen, denkt van niet; volgens hem moet Den Haag rekening houden met een permanente verandering.

Snijders bevestigt inderdaad dat bedrijven hun expats, waarvan een groot deel woonachtig is in het Bezuidenhout, op permanente basis naar huis sturen. ‘Je kan ze wel in Nederland thuis laten werken, maar dat kan net zo goed in eigen land’. Tevens kijkt hij op van het feit dat thuiswerken nu pas wordt gezien als een nieuwe standaard. ‘Ik werk al 25 jaar vanuit huis! Het verbaast me dat mensen er nu pas achter komen dat het juist uitstekend werkbaar is. Waar bedrijven eerst 20 procent van hun personeel thuis hadden werken, is dat nu 50 procent.’

Ook na de coronacrisis zou dit volgens Snijders zo kunnen blijven. ‘Als je vroeger een baan kreeg bij het ministerie moest je verhuizen naar Den Haag of omstreken, want niemand wil vijf dagen per week in de file staan. Nu zou je bij wijze van spreken lekker in Schoonhoven kunnen blijven wonen.’

Leefbaarheid

Maar de daling van het aantal expats is meer dan een demografische verandering; de ontwikkeling heeft op verschillende vlakken invloed op de toekomst van onze stad. Zo trekt de Haagse huurmarkt aanzienlijk minder aan, wat weer zijn inwerking heeft op de prijzen. Snijders: ‘De huurprijzen zullen dalen, maar je ziet dat de koopmarkt juist weer aantrekt omdat een aantal expats toch besluit om zich hier definitief te vestigen.’

Volgens Snijders zal de gemeente zich door de huidige trend ook flexibel moeten opstellen wat betreft de toekomstige bouwplannen naar aanleiding van het eerder aanhoudende woningtekort in Den Haag. ‘Niet alleen in het Bezuidenhout, maar ook in andere wijken liggen plannen om te bouwen. Ik zou zeggen: laat deze even in de koelkast liggen en kijk hoe de maatschappij zich de komende tijd ontwikkelt. Keert het weer terug naar het oude, dan haal je de plannen weer tevoorschijn. Maar als je hier nu mee doorgaat, zet je iets neer wat we helemaal niet nodig hebben.’

Het onnodig bouwen van woningen zou op zijn beurt weer invloed hebben op de leefbaarheid van de stad. ‘Er is veel veranderd, men kan zich niet meer focussen op een plan van twee jaar geleden. Wanneer je alles volplempt met flats, heb je geen ruimte meer voor speelplaatsen en parken. Als het gaat over de groei van de stad, moet je als gemeente zijnde goed nadenken voordat je zulke dingen doorzet.’