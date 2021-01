Omstreden imam Fawaz mag Schilderswijk en Transvaal weer in: ‘Ik voel me als winnaar’

Horeca houdt moed, maar ‘de zwaarste periode komt nog’

De Haagse VVD, D66 en CDA zijn plannen aan het maken om de horeca een steun in de rug te geven. Maarten Hinloopen van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is optimistisch als hij kijkt naar de gemeenteplannen en de toekomst van de horeca. Al verwacht hij wel dat de echte zware periode daarna pas komt. ‘Als iedereen de leningen terug wil, gaat de grote klap komen.’

De besmettingscijfers lijken niet te dalen en dat is ook voor de horeca een probleem. Volgens Hinloopen is er voorlopig nog te spreken van een vrij hopeloos vooruitzicht. ‘Mikken op een datum waarop de horeca weer open gaat is nog even niet aan de orde. Vaccineren is de enige weg uit deze ellende, want als het op deze manier doorgaat kan dit nog heel lang duren.’

Toch houdt Hinloopen moed voor 2021 en hoopt hij weer gasten te kunnen ontvangen vóór het mooie weer terugkeert. Al heeft de horeca wel hulp nodig. ‘Veel zaken zijn eigenlijk technisch gezien failliet, maar redden het net omdat ze belastinguitstel hebben gekregen. Dit geld moet dus uiteindelijk wel terugbetaald worden wanneer de horeca weer open gaat. Alle hulp is dus hard nodig om überhaupt uit de kosten te komen.’

De zwaarste periode komt nog

Ook bij zijn eigen zaken op de Grote Markt is de situatie momenteel ‘waardeloos’ te noemen. ‘We draaien in deze tijd nog geen 2 procent van onze normale omzet. Dat sprokkelen we nog net bij elkaar met afhaalkoffie en dergelijken.’ Ondanks de ellende vindt Hinloopen het belangrijk om door te blijven zetten en betrokken te blijven bij zijn 150 man personeel. ‘Ik wil graag horen hoe het met ze gaat en zeker weten dat ze niet depressief op de bank liggen.’

Hinloopen is optimistisch over de nieuwe plannen van Den Haag. ‘Het lijstje steunen we helemaal, het zijn veel punten waar we met de KHN op hebben aangedrongen. Er zitten ook dingen bijgekomen die we zelf niet aan hebben gedragen, maar die ook helemaal prima zijn. Zoals het lokaal inkopen van borrels en recepties door de gemeente, dat lijkt me heel goed. Logisch ook.’

Over de toekomst van de Haagse horeca probeert Hinloopen positief te blijven. ‘Ik denk dat heel veel zaken door kunnen gaan, maar de zwaarste periode komt daarna pas. Op het moment dat alle leningen moeten worden terugbetaald aan banken, de belastingdienst of zelfs aan familie, dan zal blijken hoe alles ervoor staat. De horeca is al geen vetpot, dus dat wordt wel een gevaarlijke periode.’