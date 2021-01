Jacco van Leeuwen positief over ADO-RKC: ‘Op papier kunnen we winnen’

De voorzitter van de supportersvereniging van ADO Den Haag – Jacco van Leeuwen – is positief gesteld als hij kijkt naar de aankomende wedstrijden. Met de komst van Janmaat en Vejinovic ziet hij sowieso 2021 al goed in voor de groengele club. ‘Dit geeft de burger moed.’

2020 was geen best jaar voor ADO. Van Leeuwen wil daarom het afgelopen jaar zo snel mogelijk vergeten en vooruitkijken, vooral nu er twee nieuwe spelers binnengehaald zijn. ‘Ze hebben voor dik tweeënhalf jaar getekend, dus die jongens hebben vertrouwen in het plan dat ADO heeft liggen’, aldus Jacco van Leeuwen, die vertelt dat Janmaat en Vejinovic aankomend weekend al gaan meespelen. ‘Ze zijn beide wedstrijdfit. Dit is een hele grote winst. Deze jongens kennen de klappen van de zweep en dat geeft de burger moed.’

Maar naast de komst van de twee spelers heeft Van Leeuwen ook vertrouwen in het beleid van ADO Den Haag. ‘Je ziet dat ze ergens mee bezig zijn’, vertelt de voorzitter. ‘En we moeten ook hoopvol zijn. Het heeft weinig zin om overal tegenaan te schoppen.’

Twaalfde man

Zaterdag speelt ADO Den Haag tegen RKC Waalwijk. Die wedstrijd is onder andere zeer bepalend voor het verdere verloop van de club. ‘Deze eerste zes à zeven wedstrijden bepalen hoe wij er in mei voorstaan’, legt Van Leeuwen uit. ‘RKC en VVV (woensdag 13 januari, red.) moeten we gewoon pakken.’ De wedstrijd van zaterdag is volgens Van Leeuwen al in the pocket. ‘Natuurlijk gaan we winnen. Op papier zijn we beter dan RKC. Het zou mogelijk moeten zijn.’

Al mist de club sinds het uitbreken van corona wel hun ‘twaalfde man’. Van Leeuwen: ‘Bij Den Haag is bewezen dat de fans de boel kunnen opzwepen en de spelers missen dat. Dat ontbreekt nu. Je mist die paar procent. De ‘twaalfde man’ speelt bij ADO heel goed mee.’