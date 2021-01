Politie schiet op overvallers na achtervolging op Noordpolderkade

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag op de Noordpolderkade meerdere keren geschoten op personen die verdacht werden van een gewapende overval. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Vier mensen zijn aangehouden.

Agenten losten eerst een waarschuwingsschot toen de verdachten probeerden te vluchten en vervolgens werden gerichte schoten afgevuurd, meldt de politie. Hoeveel schoten er zijn afgevuurd meldt de politie niet.

Er raakte niemand gewond. Wat het doelwit van de overvallers was is niet bekendgemaakt.

We hebben na een achtervolging op de #Noordpolderkade in #DenHaag vier verdachten van een gewapende overval aangehouden. Hierbij is, na een waarschuwingsschot, gericht geschoten. Er is niemand gewond geraakt. @politielaak @polzuiderpark

— Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) January 8, 2021