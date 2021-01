Spuigasten over bestorming Capitool en Haags demonstratiebeleid

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdag aandacht besteed aan de bestorming van het Capitool in Washington en het demonstratiebeleid in Den Haag.

Aanhangers van president Donald Trump bestormden woensdagavond het Capitool, het gebouw waarin het parlement van de Verenigde Staten bijeenkomt. Hierbij vielen vier doden en de politie arresteerde 52 betogers. Hoe kijkt oud-Tweede Kamerlid Han ten Broeke (VVD) naar de situatie in de Verenigde Staten? En hoe is het volgens hem gesteld met de beveiliging van de Tweede Kamer?

De Haagse burgemeester Jan van Zanen meet met twee maten bij het toestaan van demonstraties in de stad. Dat vinden drie partijen in de Haagse gemeenteraad. Zij wijzen erop dat woensdag vijftien klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion werden gearresteerd door de politie, terwijl tijdens een demonstratie op oudejaarsdag in Duindorp niemand werd aangehouden. De fractievoorzitters Frans de Graaf (VDV) en Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) laten hun licht schijnen op het Haags demonstratiebeleid.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40 of KPN-kanaal 1312) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

Podcast