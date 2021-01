ADO Den Haag en Ravel Morrison per direct uit elkaar

ADO Den Haag neemt per direct afscheid van Ravel Morrison. Het contract van de 27-jarige Engelse Jamaicaan is in onderling overleg verscheurd. De reden is niet bekend, schrijft mediapartner Omroep West.

De aanvallende middenvelder werd in september aangetrokken door de Haagse club. Hij tekende een contract voor een jaar. Onder Aleksandar Rankovic waren zijn speelminuten gering. Ook onder diens opvolger Ruud Brood bleef zijn inbreng beperkt. In totaal speelde hij vier competitiewedstrijden voor de Residentieclub.

Morrison stond in de jeugd van Manchester United te boek als megatalent. Dat is er echter nooit uitgekomen. ADO Den Haag was zijn elfde club.