Drie Hagenaars verdacht van WhatsAppfraude en hacken van accounts

De Rotterdamse politie heeft deze week een jongen van 17, een 18-jarige man en een vrouw van 57 aangehouden die worden verdacht van WhatsAppfraude en het hacken van WhatsApp-accounts. De verdachten komen alle drie uit Den Haag. Bij doorzoekingen werden onder andere honderdduizend euro en een vuurwapen gevonden. De twee mannen blijven nog veertien dagen vastzitten. De vrouw is voorlopig vrijgelaten.

De verdachten hackten op slinkse wijze Whatsapp-accounts en vroegen vervolgens uit naam van de slachtoffers geld aan ‘bekenden’. Dat deden ze via een betaalverzoek. Die ‘bekenden’ dachten dat ze echt met een kennis of familielid in gesprek waren en maakten geld over als ze zo’n betaalverzoek ontvingen. De verdachten wisten hiermee duizenden euro’s te ontvreemden.

Hoeveel slachtoffers er in totaal zijn, is nog onduidelijk. De twee mannelijke verdachten worden beiden verdacht van oplichting, computervredebreuk en identiteitsfraude. De vrouw wordt verdacht van witwassen. Zij is de moeder van een van de mannen. De politie sluit op dit moment meerdere aanhoudingen niet uit.