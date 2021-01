Gewonde bij explosie in Beverweerdstraat

Bij een explosie bij een huis aan de Beverweerdstraat is vrijdagavond iemand licht gewond geraakt. Er is vermoedelijk vuurwerk ontploft, waardoor een ruit sneuvelde.

Een politiewoordvoerder laat aan mediapartner Omroep West weten dat de recherche onderzoek doet naar wat er is ontploft en wie dat heeft gedaan. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op en is daarvoor behandeld in de ambulance. Volgens de politie hoefde hij niet naar het ziekenhuis.