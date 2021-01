Haagse makelaar mag zich opnieuw ‘Beste makelaar van Zuid-Holland’ noemen

Bij de verkiezing ‘Wie is de Beste Makelaar’ mag Arnold Taal Makelaardij aan de Laan van Meerdervoort zich opnieuw een jaar lang ‘De beste makelaar van Zuid-Holland’ noemen. Sinds 2015 is deze eerste prijs voor de vijfde maal aan Arnold Taal toegekend. “De eerste keer was ik er ook echt heel erg mee verrast”, zegt Arnold Taal tegen Den Haag FM.

De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd en gaat op basis van reviews van klanten waaraan een cijfer wordt gekoppeld. Op de website wieisdebestemakelaar.nl kunnen klanten hun ervaringen met makelaars delen. Van daaruit is de verkiezing ontstaan. “Doel van deze verkiezing is om een beetje het kaf van het koren te scheiden tussen makelaars”, legt organisator Paul Selten uit, “en dat doen we eigenlijk om een zo goed mogelijk transparante makelaarswereld te creëren waarin consumenten een zo goed mogelijk vergelijk kunnen hebben tussen wie nu voor hen de beste makelaar is”.

De makelaars worden op een aantal criteria beoordeeld; enthousiasme, professionaliteit en het nakomen van afspraken. “En uiteindelijk is het natuurlijk gewoon hoe jij als klant vindt dat jouw makelaar voor jou het beste je belangen heeft behartigd”, aldus Selten. En dan gaat het over de snelheid van de transactie, maar zeker ook de verkoopprijs speelt dan een rol.

Alleen al in onze regio zijn er meer dan 150 makelaarskantoren, daarom vindt Taal het belangrijk om zich te onderscheiden: “Je moet de klant het goede gevoel geven en goed bereikbaar zijn”.

Door de beperkende coronamaatregelen konden de awards dit jaar helaas niet in evenement vorm worden uitgereikt. Daarom werden de winnende makelaars individueel door Selten in het zonnetje gezet. Maar ook deze uitreiking went voor Taal niet: “de lat ligt natuurlijk erg hoog, maar het is elke keer weer een bijzondere ervaring om die award in ontvangst te mogen nemen”.