Versterkt ADO Den Haag begint 2021 met overwinning op concurrent RKC Waalwijk

ADO Den Haag is het nieuwe jaar zaterdag positief begonnen. De Haagse formatie versloeg RKC Waalwijk in het eerste duel van 2021 met minimale cijfers: 1-0. Het spel dat ADO in de eerste helft op de mat legde, werd door behoorlijk wat supporters gezien als ‘de beste 45 minuten van dit seizoen’. Boy Kemper was verantwoordelijk voor het enige doelpunt.

De winst op RKC is de eerste overwinning onder trainer Ruud Brood, die zaterdag terugkeerde op bekend terrein. De coach stond vier jaar aan het roer bij RKC en kende er de nodige successen. Hij promoveerde met de Waalwijkse club twee keer naar de eredivisie.

De eerste competitiezege van ADO dateerde alweer van 3 oktober, toen VVV in Venlo werd verslagen (2-1). Daarna volgde een serie van tien duels zonder zege. Tegen RKC startten nieuwelingen Daryl Janmaat en Marko Vejinovic direct in de basis. Daarnaast keerde Shaquille Pinas terug van een blessure, hij startte centraal achterin. Ook John Goossens kreeg een basisplaats. Kees de Boer en Pascu zaten op de bank.

Eerste goal in de eredivisie

Kemper maakte na een kwartier spelen zijn eerste treffer in de eredivisie. Vlak voor de openingstreffer was de verdediger al een keer dichtbij. Bij een goede, scherpe vrije trap van Vejinovic kwam Kemper er net niet bij met zijn hoofd. Janmaat kwam een teenlengte te kort. Zijn doelpunt maakte Kemper op aangeven van Goossens. Hij controleerde, draaide en haalde uit.

Op slag van rust had Michiel Kramer de 0-2 op zijn hoofd. Hij kopte een vrije trap van Goossens recht in de handen van RKC-doelman Kostas Lamprou. Finn Stokkers, Richard van der Venne en Sylla Sow misten na rust kansen om RKC op gelijke hoogte te brengen. ADO bleef op de been.

Belangrijke maand

Januari is de maand van de waarheid voor ADO Den Haag. Er staan deze maand nog vijf competitiewedstrijden op het programma en daarin treft ADO drie concurrenten.