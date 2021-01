Bewoners Waldeck gaan de strijd aan met plannen voor ‘flatgebouw in hun voortuin’

Meerdere bewoners rond de Cornelie van Zantenstraat in Waldeck zijn niet bepaald in hun nopjes. De geplande komst van een flatgebouw pal tegenover hun voordeuren schiet bij meerdere bewoners in het verkeerde keelgat. Nu komen ze in actie om de komst van de flat alsnog tegen te houden, want ze zien het gebouw als een bedreiging voor hun vertrouwde omgeving.

‘Wij zijn hier drie jaar geleden komen wonen omdat we hier een heel mooi groen uitzicht hebben, geen parkeren of verkeer voor de deur en de privacy die je hier hebt’, zegt bewoonster van de Cornelie van Zantenstraat Marloes Janssen. ‘En nu… Zeven verdiepingen hoog op nog geen twintig meter van je gevel, daar zit toch niemand op te wachten?’

Ze krijgt bijval van buurman Frans Plantagie. ‘Als je dan ook kijkt naar wat voor soort bewoners het doel is om voor de flat aan te trekken, dan zijn dat uittreders van beschermd wonen. Dat kunnen bijvoorbeeld drugsverslaafden zijn, of mensen met zware psychische problemen die net uit een inrichting komen. Daar zitten wij eigenlijk niet zo op te wachten, want dit is een rustige wijk met veel oudere mensen en gezinnen met jonge kinderen. Die kunnen straks misschien niet zo rustig en vredig meer leven als voorheen.

De bewoners krijgen bijval van Chris van der Helm (VVD). ‘Waar het op neerkomt is dat deze mensen straks een flatgebouw in hun voortuin krijgen, en daar zit niemand op te wachten. Daarom hebben wij als VVD vragen gesteld aan het gemeentebestuur, met onder meer de vraag om dit project te heroverwegen.’

De bewoners geven aan niet door de gemeente geïnformeerd te zijn over de plannen voor het flatgebouw, en dat ze rond kerstmis via derden moesten vernemen dat de komst van het gebouw op de planning staat. In een schriftelijke reactie aan Den Haag FM zegt wethouder Martijn Balster dat de omwonenden wel op de hoogte zijn van de voornemens, en dat er binnenkort gesprekken zullen plaatsvinden.