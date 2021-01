Grote brand in autobedrijf Radarstraat

Maarten van Roozendaal-special in Het Woordenrijk

In een autobedrijf aan de Radarstraat is zondagmorgen brand ontstaan. Rond 09.30 uur kwam de melding van brand bij het bedrijf ‘M & C Cars’ binnen bij de meldkamer. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand.

De brandweer heeft meer eenheden laten aanrukken om de brand onder controle te krijgen. Rond half elf had de brandweer het vuur onder controle. De brand ontstond bij een spuitcabine van het bedrijf. De brandweer heeft daarna nog een nacontrole gedaan.

Foto: Regio 15.