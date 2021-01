Marcel Verreck: “Wordt Binnenhof na bestorming Capitool nu ook sneller verbouwd dan gepland?”

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij onder andere de bestorming van het Capitool in Washington, de eerste coronavaccins en de verbouwing van het Binnenhof.

“Amerika bleek definitief een bananenrepubliek en dan te bedenken dat alles wat in Amerika gebeurt uiteindelijk deze kant op komt. Ik vrees dus dat het Binnenhof sneller verbouwd wordt dan nu in de planning staat. Want hoewel Big Brother weer in de lucht is, moeten wij in onze regeringsstad op alles verdacht zijn”, aldus de columnist.