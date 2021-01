Passenger en Froukje in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Passenger en Froukje (foto).

Michael David Rosenberg brak in 2012 door onder de naam Passenger met ‘Let her go’ – ondertussen zijn we negen jaar en minstens zoveel albums verder. Vanavond hoor je een track van zijn deze week verschenen plaat ‘Song for the Drunk & Broken Hearted’. Tevens hoor je iets van de debuutplaat van Froukje Veenstra die vorig jaar een radio-hit had met haar klimaat-song ‘Groter dan ik.’

Meer nieuwe muziek is er van Coldplay, Celeste, Elias Mazian, Aaron Frazer, Jazmine Sullivan, London Grammar en Ed Sheeran. Ook is er aandacht voor Stephanie Struijk die voor haar nieuwe song de samenwerking zocht met de Haagse songwriter Vince van Reeken.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).