ADO Den Haag en huurt linksback Juan Familia-Castillo van Chelsea

ADO Den Haag heeft haar derde winterse versterking binnen. Juan Familia-Castillo wordt de komende maanden gehuurd van Chelsea. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De 20-jarige verdediger speelde de afgelopen maanden op huurbasis bij AZ, maar daar had hij Owen Wijndal voor zich. Toen de Alkmaarders het huurcontract verscheurden, was ADO er als de kippen bij om Familia-Castello binnen te halen.

De linkervleugelverdediger speelde lange tijd in de jeugd van Ajax. In 2016 pikte Chelsea hem op. Tot een wedstrijd in de hoofdmacht kwam de meervoudig jeugdinternational van Nederland niet.

Derde winterse versterking

Familia-Castillo is de derde versterking deze winter voor ADO. Eerder haalde de club Daryl Janmaat en Marko Vejinovic. Beide spelers stonden direct in de basis tegen RKC Waalwijk.

