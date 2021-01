Bibliotheek start online cultuurprogramma Bieb070@Home

Bibliotheek Den Haag is inmiddels weer een tijdje gesloten, maar laat zich niet tegenhouden door de huidige beperkingen. Op donderdag 14 januari start de bibliotheek een uitgebreid online cultuurprogramma onder de noemer Bieb070@Home. Hierbij verwelkomt de bieb verschillende noemenswaardige gasten, onder wie Sjaak Bral en dichter Nico Dijkshoorn. Hoofd marketing Esther Habers vertelt over het initiatief: ‘Voor elke leeftijd is er iets te doen.’

Ook voor de bibliotheek was het flink schakelen toen de coronamaatregelen in werden gevoerd. Habers: ‘Normaal gesproken organiseren we 12.000 activiteiten per jaar. Dit jaar is natuurlijk nog maar net begonnen, maar de meeste dingen zijn nu natuurlijk niet mogelijk.’ Bieb070@Home biedt een uitkomst, waarbij iedereen tot en met eind maart op woensdag, donderdag en vrijdag vanuit huis gratis kan aanschuiven bij het veelzijdige culturele programma.

Te gast bij Sjaak Bral

Volgens Habers is er ‘voor ieder wat wils’. Zo kunnen de jongsten onder ons elke woensdagmiddag meedoen met het programma van Bieb070@Home-kids, waar wordt voorgelezen, geknutseld en vrolijke online workshops worden gegeven. Op woensdag 20 januari wordt er voorgelezen uit Kikker in de kou van Max Velthuijs. Habers: ‘Die kennen we allemaal nog wel van vroeger.’

Diezelfde avond start het programma Sjaak&Co, waar Sjaak Bral bekende Hagenaars en Hagenezen ontvangt en in gesprek gaat over actualiteiten, literatuur en muziek. Ook hebben kijkers en luisteraars de mogelijkheid zelf onderdeel te zijn van Sjaaks’ programma. ‘Je kan je vraag of verhaal mailen naar sjaak@denhaag.nl, dat kan in principe alles zijn. Misschien behandelt hij het dan wel of haalt hij je zelfs naar de uitzending’, vertelt Habers.

Donderdag 14 januari trapt het programma af met een interview met stadsarcheoloog Corien Bakker, die je kennis laat maken met bijzondere vondsten in Den Haag. Habers: ‘Corien heeft het haar missie gemaakt om te laten zien hoe rijk de geschiedenis van onze stad eigenlijk is. Er is zo veel moois en bijzonders wat je normaal gesproken niet eens op zou merken. Zeker nu we niet zoveel kunnen, nodigt dit uit om erop uit te gaan in eigen stad.’

Bekijk hier het complete programma van Bieb070@Home.