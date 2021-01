Distributiecentrum Voedselbank Haaglanden is verhuisd naar Wateringen

Het distributiecentrum van Voedselbank Haaglanden is dit weekend verhuisd, ze vindt haar huisvesting nu aan De Lierseweg in Wateringen. De afgelopen jaren was het distributiecentrum te vinden aan de Boomaweg in Den Haag. De Voedselbank Haaglanden was op zoek naar een nieuwe locatie, omdat er bij de oude plek een uitbreiding van de nieuwbouwwijk Vroondaal komt. Dit weekend is men officieel verhuisd.

Het nieuwe distributiecentrum wordt duurzamer dan het oude pand, het nieuwe gebouw krijgt zonnepanelen en een warmtepomp en is heel goed geïsoleerd, zo stelt men. Deze systemen zijn mogelijk geworden met hulp van subsidie van de provincie Zuid-Holland, ook de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer hebben financieel bijgedragen. Door te besparen op energiekosten -in het pand zijn de lampen vervangen door LED-lampen- gaat men er van uit dat er meer geld overblijft voor de voedselpakketten.

Voedselbank Haaglanden is in Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk verantwoordelijk voor het maken en verdelen van bijna 2.000 pakketten per week aan klanten in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. Daarnaast worden vanuit het distributiecentrum 14 voedselbanken in de regio van voedsel voorzien.