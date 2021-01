Drie Haagse boeken op shortlist van verkiezing Beste Boek 2020

Het is weer mogelijk om een stem uit te brengen op het beste boek van 2020, boekhandel Paagman heeft de stembussen geopend voor de verkiezing van het Beste Boek. De verkiezing wordt voor het achtste jaar georganiseerd. Naast de verkiezing van het beste boek in Den Haag zal ook het beste boek van Delft en Leidschendam-Voorburg worden gekozen.

Voor de verkiezing is een shortlist gemaakt met 15 boeken welke het afgelopen jaar zijn uitgekomen, al is het ook mogelijk een eigen keuze door te geven. Op de shortlist zijn onder meer het boek Woman van Lucy Woesthoff, Confettiregen van Splinter Chabot en Ut groen-geile boekie vannut Haags – de Kerauna edisie van Sjaak Bral te vinden. Stemmen op één van de boeken op de shortlist of op een eigen favoriet kan nog tot en met eind januari via de website van Boekhandel Paagman.

Vorig jaar werd bundel Lieve Rachel van Leo van der Velde verkozen tot het beste boek van 2019, in 2018 won Het Haags geheugen van van Ineke Mahieu en Ad van Gaalen en 111 plekken in Den Haag die je gezien moet hebben van Tal Maes werd in 2017 verkozen tot het beste boek.

Complete shortlist