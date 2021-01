Gemeente Den Haag wil weten hoe de jaarwisseling is geweest

Met vragen als Wat heb je zelf gedaan om de jaarwisseling veilig en feestelijk te laten zijn? en Vindt u de vreugdevuren op Scheveningen, Duindorp, Escamp en Laak (als ze veilig en met vergunning worden georganiseerd) bij de traditie van oud en nieuw horen? wil de gemeente Den Haag te weten komen hoe Hagenaars en Hagenezen de afgelopen jaarwisseling hebben ervaren, wat er werd gemist en wat er voor de komende jaarwisselingen beter kan. De enquête daarover is nog tot en met 21 januari in te vullen.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling werd er in Den Haag, ondanks het verbod, toch vuurwerk afgestoken. In de dagen voor 31 december waren er meerdere autobranden en kleine vuren in de stad. De vreugdevuren in Laak, Escamp, Duindorp en Scheveningen konden door de coronamaatregelen niet worden georganiseerd.

Naast vragen over de vreugdevuren en de eigen verantwoordelijkheid komen er in de enquête vragen naar voren over de drukte, veiligheid en gezelligheid in de buurt. Daarnaast wordt er ingegaan op het vuurwerkverbod of er in jouw buurt vuurwerk werd afgestoken en vraagt men of je voor- of tegenstander zou zijn van een permanent vuurwerkverbod.