GGD Haaglanden start met inenten zorgmedewerkers bij ADO-stadion

GGD Haaglanden gaat vanaf maandag vanaf 10.00 uur zorgmedewerkers vaccineren in het vaccinatiedorp bij het stadion van ADO Den Haag. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Medewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning kunnen zich als eerste in laten enten tegen het coronavirus.

Op het parkeerterrein is de afgelopen weken een grote tent neergezet. Vrijdag en zaterdag zijn er nog zogenoemde ‘dry-runs’ gehouden, vertelt Annette de Boer, directeur van de GGD Haaglanden. ‘De eerste dagen vaccineren we 300 mensen per dag. Vanaf vrijdag worden er 600 mensen gevaccineerd. We kunnen vaccineren op de hoeveelheid vaccins die geleverd zijn.’

In Haaglanden kunnen de eerste tijd 14.000 verpleeghuismedewerkers gevaccineerd worden omdat er minimaal 29.000 vaccins geleverd worden. Elke vaccinatie wordt na drie weken herhaald.