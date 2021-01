Haagse fractievoorzitter NIDA op landelijke lijst: “Ook vanuit islamitische inspiratie moeten burgers vertegenwoordigd zijn”

Adeel Mahmood, de fractievoorzitter van NIDA Den Haag, staat op de negende plek van de kandidatenlijst van NIDA voor de Tweede Kamerverkiezingen. “We hebben 7 jaar gebouwd aan lokale vertegenwoordiging, het wordt hoog tijd het geluid ook landelijk te laten horen en ik wil daar mijn bijdrage aan leveren”, zegt Mahmood tegen Den Haag FM. “Voor het eerst kan er nu een partij met islamitische grondslag in de Kamer komen. Lokaal is dat wel al gelukt, maar in Europa nog niet op nationaal vlak.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Yes, het is officieel! Onwijs trots dat ik onderdeel mag zijn van een prachtige en superdiverse lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen 2021👊💚#NIDA #TK2021 https://t.co/RcquhA19Kd — Adeel Mahmood (@AdeelMahmood) January 10, 2021

“Het is een geluid die visie geeft en burgers meeneemt naar de toekomst”, vertelt de fractievoorzitter over zijn partij en het programma waarmee ze de verkiezingen ingaat. “We hebben de afgelopen jaren de polarisatie meegemaakt en de politiek en gezien wat voor effecten dat heeft op de samenleving. Wij komen nu met een onwijs goed programma waarin ik toekomstvisie hoe we Nederland er in 10 of 15 jaar uit willen laten zien: elkaar accepteren in onze diversiteit en gezamenlijk de toekomst ingaan, los van waar je ooit geboren bent of hoe je er uit ziet maar echt gebaseerd op talenten en opkomen voor de kwetsbaren. Het laatste wat wij willen is dat groepen tegenover elkaar komen te staan. Dat merk ik niet in het politieke landschap op dit moment, we zijn vooral tegen dingen en zeggen te weinig waar we voor zijn. En de islamitische inspiratie is niet onbelangrijk, ook vanuit die inspiratie moeten burgers vertegenwoordigd zijn.”

“Er wordt vaak de overeenkomst gemaakt tussen DENK en NIDA, maar er zijn zeker ook verschillen”, zegt Mahmood desgevraagd. “Maar DENK blijft een seculiere partij, daar komen ze voor uit. Islam Democraten en NIDA bijvoorbeeld komen echt uit voor de islamitische identiteit.” Mahmood is nu fractievoorzitter voor NIDA in de Haagse gemeenteraad en was eerder actief voor Islam Democraten. “Ik denk dat als je naar kleine punten kijkt dat over heel veel partijen wel te zeggen valt dat er raakvlakken zijn. Maar echt een compleet pakket van een compleet islamitische partij die daar openlijk voor durft uit te komen is er nog niet. Iedereen die twijfels heeft: lees de partijprogramma’s door, dan kom je er vanzelf achter wat wij te bieden hebben.”

NIDA is nu vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Den Haag, Rotterdam en Almere en hoopt nu -met 88 andere partijen- op een zetel in de Tweede Kamer. Mahmood is positief over de kansen voor zijn partij: “Die is best groot als we kijken naar de achterban en onze leden. Ik denk dat we een groot gedeelte van de moslims, maar ook de niet-moslims, kunnen aanspreken met ons programma.” De kandidatenlijst werd dit weekend door de leden goedgekeurd, wat betekent dat de campagne nu echt kan beginnen. “Het hele land zal meer van ons horen. We krijgen al leuke reacties, de energie zit er goed in. Ik hoop dat onze nummer een en twee erin komen.”

‘Vier jaar zeker volmaken’

Mocht hij zelf verkozen worden dan zal hij niet de Haagse raad verlaten: “Ik ga mijn vier jaar zeker volmaken, ik vind de lokale politiek veel te leuk.” Toch is het wat Mahmood betreft van belang dat NIDA ook in de Kamer vertegenwoordiging krijgt: “De lokale politiek is dichter bij de burgers, maar echt waar wetten worden vormgegeven dat is landelijk. Landelijk spelen thema’s die boven de steden uitgaan. En de exposure is groter. Voor ons is het altijd een doel geweest om landelijk actief te zijn, daar zijn we nu rijp voor.”

Naast Mahmood staat ook fractievertegenwoordiger Asma Halusi op de kandidatenlijst. Ook de voormalig Leidse politiechef Fatima Aboulouafa op de lijst voor NIDA, schrijft mediapartner Omroep West. Aboulouafa kaartte als klokkenluider misstanden binnen de Haagse politie aan en werd daarna op non-actief gesteld.

Collega’s Haagse raad

Mahmood is niet de enige fractievoorzitter in de Haagse raad die op een landelijke kieslijst te vinden is: Hanneke van der Werf staat op de lijst bij D66, Richard de Mos wil met Code Oranje de Kamer in, Mikal Tseggai staat op de lijst van de PvdA, Robert Barker staat op de lijst van de Partij voor de Dieren, Pieter Grinwis is verkiesbaar voor de ChristenUnie en ook Arnoud van Doorn wil met de Partij van de Eenheid naar de Tweede Kamer.

Wie van zijn collega’s zou Mahmood graag terugzien op een blauwe zetel? “Mezelf”, zegt hij lachend: “Ik wens al mijn collega’s het beste toe. Ik ga er niet iemand uitkiezen. De meeste die verkiesbaar zijn zullen van toegevoegde waarde zijn. Den Haag heeft heel wat te kiezen met verschillende smaken en verschillende programma’s. Het is alleen maar goed dat Den Haag veel te kiezen heeft.”