Hagenaar gepakt in drugsonderzoek Tilburg

Een 46-jarige man uit Den Haag zit vast, omdat hij betrokken zou zijn in een drugsonderzoek. Dat meldt mediapartner Omroep West. De man werd zaterdagavond in een huis in Tilburg aangehouden na een melding over een ‘flinke partij drugs’, zo meldt de politie. In de woning werden ook nog vijf andere verdachten gearresteerd. Drugs werden niet gevonden.

Niet veel later werd in de omgeving een auto aan de kant gezet. De twee inzittenden reden met vier kilo hennep rond. Volgens de politie waren ze eerder bij het huis geweest waar ook de Hagenaar aanwezig was. Ook dit tweetal is door de agenten aangehouden.

De politie laat zondag weten dat de acht gearresteerde verdachten nog steeds vastzitten.