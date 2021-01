Promenade Hotel bestaat 50 jaar: ‘Belangrijk om dit tóch te vieren’

Het Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade aan de Van Stolkweg bestaat precies 50 jaar. Om deze mijlpaal te markeren, geeft het hotel het befaamde Promenade-krantje weer uit. Het eerste krantje wordt symbolisch aan de oud-eigenaresse van het hotel overhandigd.

De hotelnaam is een hele mond vol, maar dat is niet voor niets, zegt general manager Patrick Aarsman in Haags Bakkie op Den Haag FM. ‘Het hotel heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1813 toen er op die grond en klein jachthuis werd gebouwd in eigendom van koning Willem I.’ Reden genoeg voor een feestje, aangepast op de coronamaatregelen natuurlijk.

Dat alle hotels en horecagelegenheden zwaar te lijden hebben onder de coronacrisis is inmiddels alom bekend; vestigingen van het Leonardo Royal Hotel zijn daar geen uitzondering op. De internationale bedrijvigheid – waar ze normaal gesproken mee te maken hebben – is dan ook ernstig teruggelopen. Aarsman: ‘In Den Haag alleen al hebben we de bezetting terug zien lopen van zo’n 80 procent naar minder dan 10 procent. We hebben gelukkig een redelijke zomer gehad, maar het is nu weer enorm lastig. Niet alleen hier, maar bij alle 220 vestigingen in Europa.’

Bill Clinton

Desondanks de huidige beproevingen vindt Aarsman het belangrijk dit moment niet zomaar voorbij te laten gaan. ‘We proberen vooral te kijken naar wat wél kan. Alle maatregelen in acht nemend, gaan we er toch een mooi feest van maken.’ Wat de festiviteiten extra speciaal zal maken, is het eerbetoon aan oud-eigenaresse Maya Meijer-Bergmans, wiens familie het Promenade Hotel aan het Van Stolkpark bijna 40 jaar in handen had. ‘We gaan het befaamde Promenade-krantje vanaf dit jaar elk kwartaal weer uitbrengen en het eerste krantje zal symbolisch aan Maya worden overhandigd.’

Aan historie ontbreekt het bij het Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade op zijn zachtst gezegd niet. Naast de koninklijke vinger in de pap kan het hotel terugblikken op een aantal bijzondere bezoeken, zoals de komst van Bill Clinton. Aarsman vertelt: ‘Op dat moment was hij geen president, maar er zijn wel veel protocollen waar je dan rekening mee moet houden.’ Dit was echter niks vergeleken met het bezoek van een wereldleider wiens identiteit hij even buiten beschouwing laat: ‘We hadden te maken met honderd pagina’s aan protocol waarbij alles tot in de kleinste details geregeld moest worden, zelfs tot aan waar de prullenbakken moesten staan.’

Guinness Book of Records

Tijdens de coronacrisis probeert Aarsman met het hotel bij te dragen waar hij kan. Zo was er het eerste coronasneltestpunt van Den Haag gevestigd en hebben ze vouchers weggegeven aan intensive caremedewerkers. ‘Op die manier proberen we in Den Haag toch nog iets bij te dragen in deze periode en onze waardering te laten blijken.’

Naast een overnachtingsgelegenheid lijkt het hotel tevens een museum te zijn. Met meer dan 600 schilderijen, meer dan 100 litho’s en tientallen sculpturen belandde het zelfs in het Guinness Book of Records als hotel met de meeste kunstwerken. Aarsman is dan ook van plan hier in de toekomst focus op te leggen: ‘Wanneer de maatregelen het toelaten, kunnen gasten deze prachtige kunst weer komen bewonderen.’