Rotterdamse verdachte vechtpartij Scheveningse pier wil gaan praten

De 19-jarige Kevin A., één van de verdachten van de vechtpartij op de Scheveningse pier op 10 augustus vorig jaar, wil bij de politie gaan praten over het incident. Dat meldt mediapartner Omroep West. Een vriend van de verdachte, de 19-jarige Cennethson Janga uit Rotterdam, kwam bij die ruzie om het leven.

Cennethson werd doodgestoken, volgens het Openbaar Ministerie door twee jongemannen uit Amsterdam. De steekpartij is in verband gebracht met een ruzie tussen twee zogenoemde drillrap-groepen uit Rotterdam en Amsterdam. Kevin A. was met de Rotterdamse groep meegekomen. Hij zou met een vuurwapen geprobeerd hebben een lid van de Amsterdamse groep te beschieten.

Kevin A. weigerde tot nu toe bij de politie iets te zeggen over zijn rol bij de vechtpartij tussen de jongeren. ‘Ik heb geen verklaring afgelegd omdat ik anders geen leven meer zou hebben op straat’, zegt hij maandag bij de rechtbank. ‘Ze zouden mij gaan zien als een snitch (verrader, red).’ Hij heeft echter niets te verbergen, vertelt A., en wil nu daarom toch een verklaring afleggen bij de politie.

Voortvluchtig

De Rotterdammer ontkent dat hij heeft geprobeerd een lid van de Amsterdamse groep te beschieten. De Haagse rechtbank vindt dat daar ook geen serieuze verdenkingen voor zijn. Maar wel zijn er sterke aanwijzingen, aldus de rechters, dat hij de Amsterdammer heeft bedreigd met een vuurwapen en hem heeft vastgepakt. Daarom blijft A. toch vastzitten.

Overigens is de bedreigde Amsterdammer zelf een voortvluchtig verdachte. Hij zou op de Scheveningse pier op 10 augustus zelf een vuurwapen getrokken hebben. De zaak van Kevin A. wordt in maart of april inhoudelijk behandeld.