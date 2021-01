Stijging in woonlasten: huurders betalen 21 procent meer, kopers 11 procent

Huurders in Den Haag zien dit jaar hun woonlasten met ruim 21 procent stijgen, voor woningeigenaren is er sprake van een stijging van ruim 11 procent. Dat valt op te maken uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Voor het jaarlijkse overzicht onderzocht COELO de woontarieven (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) van 40 grote gemeenten, die stijgen sterker dan de inflatie.

Huurders in heel Nederland zijn gemiddeld 8 procent meer kwijt aan de heffingen, voor woningeigenaren komt de stijging van de woonlasten gemiddeld uit op 6,2 procent. In Den Haag stijgen de woonlasten dit jaar sterker dan gemiddeld, dat komt door een verhoging van de afvalstoffenheffing. Toch zijn de lasten In Den Haag gemiddeld genomen lager dan voor de meeste Nederlanders het geval is.

In 2021 betaalt een huurder in Den Haag 21,1 procent meer voor de afvalstoffenheffing: een eenpersoonshuishouden moet dit jaar 293,16 euro betalen en een meerpersoonshuishouden is 360,48 euro kwijt. De procentuele stijging is op Amersfoort na de hoogste van heel Nederland. Omdat Haagse huurders geen rioolheffing betalen komen de woonlasten lager uit dan gemiddeld genomen het geval is.

Eigenaren van een woning zien de woonlasten gemiddeld met 11,4 procent stijgen, een meerpersoonshuishouden is dit jaar 152,42 euro kwijt aan OZB, de afvalstoffenheffing bedraagt 360,48 euro en de rioolheffing komt neer op 150,85 euro. In vergelijking met de andere onderzochte gemeenten kent een woningeigenaar in Den Haag relatief gezien lage woonlasten.