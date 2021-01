Zorgpersoneel gevaccineerd: ‘Dit gaat betekenen dat ik weer normaal naar mijn werk kan’

‘Je voelt er niks van’, roept een vrouw die net geprikt is. Maandagochtend om 10.00 uur gingen in een tent bij het ADO-stadion de eerste naalden van het coronavaccin in de armen van het zorgpersoneel. ‘De griepprik is erger’, voegt de vrouw er aan toe. De GGD Haaglanden hoopt in de tent vanaf maandag 300 mensen per dag te prikken en dat vrijdag op te schalen naar het dubbele. ‘Het is een feestelijke dag’, volgens Annette de Boer van de GGD-Haaglanden.

Het prikken heeft wat weg van een militaire operatie schrijft mediapartner Omroep West. Wie aankomt wordt opgewacht door verkeersregelaars. Eenmaal door de beveiliging belandt je in een hokje en is de prik snel gezet. Dan volgt het verplichte kwartiertje zitten, tegen het flauwvallen. En als dat erop zit loop je met een bewijs van vaccinatie weer naar buiten. De helft zit erop, een vervolgprik komt later.

‘Ik ben er heel erg blij mee’, zegt een lachende medewerkster van het WoonZorgcentra Haaglanden terwijl ze de tent uitkomt en het prikbewijs omhoog houdt. ‘Ik ben blij voor mijn medemensen, voor de mensen waarmee ik werk, voor mijn gezin en voor iedereen in Nederland’, zegt ze overtuigd. ‘Je moet het gewoon doen.’

Twijfel

Er zijn weinig mensen die getwijfeld hebben of ze het vaccin wilden. Judith is er een van. Ze zit te wachten tot haar kwartier om is en gevaccineerd weer naar buiten kan. ‘Ik heb even getwijfeld, maar na de tweede coronagolf dacht ik: ik ben er wel klaar mee’, vertelt ze. En die prik, valt het mee? ‘Je voelt er niks van.’

‘Dit gaat betekenen dat ik weer normaal naar mijn werk kan’, vertelt een vrouw die naar buiten loopt. ‘Ik werk met heel veel plezier in de zorg maar het is wel beangstigend. Ze vertelt dat ze zich, na de tweede injectie, een stuk veiliger zal voelen. ‘ Dit gaat betekenen dat ik weer normaal naar mijn werk kan.’

Privéleven

Het vaccin is voor veel van de verzorgenden een eerste stap naar normaal aan de slag kunnen, zonder angst om besmet te raken. Maar het heeft niet alleen impact op hun werk, maar ook privé. ‘Ik heb twee kinderen, eentje in Den Haag en die hebben we niet zo vaak gezien, die hopen we het komende jaar wel meer te gaan zien’. Dat komt met de prik dichterbij ‘ Nu nog niet, maar dat komt dichterbij, ja.’

Foto: Omroep West