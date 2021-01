Binnenkijken in de Trêveszaal en het Torentje kan op Binnenhof Online

Het Binnenhof in Den Haag is nu ook digitaal te bezoeken, de NTR maakte een interactieve website waar je online door het Binnenhof kunt lopen. Op de website zijn foto’s video’s en teksten te vinden die meer laten zien over de achtergrond van verschillende elementen van het Binnenhof, daarbij komen onder meer de Gouden Koets en Johan van Oldenbarnevelt aan bod. Ook is het mogelijk om binnen te kijken in onder meer het Torentje, de Ridderzaal en de Trêveszaal.

Daarnaast is het mogelijk om een tour te volgen onder leiding van Hart van Nederland-verslaggever Charlotte Nijs of oud-D66-leider Alexander Pechtold. Onder leiding van Pechtold kom je in acht afleveringen meer te weten over de kunst op verschillende plekken van het Binnenhof. Nijs laat de kijker in vier aflevering zien hoe de democratie werkt.

De website is gemaakt als onderdeel van de documentaireserie De strijd om het Binnenhof van de NTR. De serie laat een beeld zien van politieke leiders die een cruciale rol hebben gespeeld in de Nederlandse democratie en is op vrijdagavond te zien op NPO2.