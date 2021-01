Coronavirus: 117 nieuwe besmettingen en vier sterfgevallen in Den Haag

Tot dinsdagochtend 10.00 uur zijn er in Den Haag nieuwe 117 coronabesmettingen bijgekomen. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal nieuwe besmettingen ligt onder het zevendaags gemiddelde aantal besmettingen (165) en is lager dan het aantal besmettingen wat maandag (125) werd geregistreerd.

Naast het aantal nieuwe besmettingen werden er in Den Haag acht nieuw gemelde ziekenhuisopnames en vier sterfgevallen geregistreerd. Maandag was er sprake van zes ziekenhuisopnames, er werden geen sterfgevallen geregistreerd.

Landelijk gezien kwam het aantal nieuwe coronagevallen dinsdag uit onder de 5.000, dat is voor het eerst sinds begin december. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend werden 4986 positieve tests doorgegeven aan het RIVM. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 153, het hoogste aantal in bijna een week. Maar dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de laatste 24 uur zijn overleden.

Coronapersconferentie

Voor dinsdagavond staat er een nieuwe coronapersconferentie gepland, de verwachting is dat premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dan zullen aankondigen dat de huidige lockdown zal worden verlengd. Afgelopen zondag werd op het Catshuis overlegd over het invoeren van een avondklok, door veel weerstand is het de verwachting dat die niet zal worden afgekondigd.

De persconferentie is dinsdagavond vanaf 19.00 uur te volgen via Den Haag FM en Den Haag TV.