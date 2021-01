Dalton Den Haag gaat leerlingen werven via livestream

Open dagen en rondleidingen op middelbare scholen, het zit er door het coronavirus dit jaar niet in. Middelbare school Dalton Den Haag heeft iets bedacht om toekomstige leerlingen te helpen toch een goede keuze te maken. De aula van de school is omgetoverd tot studio, waar livestreams opgenomen zullen worden.

De aula staat vol camera’s en bovenin de school is een heuse regieruimte. ‘We hebben een hele goede aula en een goede techniekploeg’, vertelt rector Katrien van de Gevel aan mediapartner Omroep West. ‘Qua voorstellingen kon er veel niet doorgaan, maar dit wel.’ En dus wordt de rector voor een avondje mede- presentator. ‘Dat is spannend en leuk, ik hou daar altijd wel van.’

Het Dalton organiseert deze week dus livestreams. Daarin worden vragen beantwoord door een panel van leerlingen en docenten. ‘Het is een wervingsactiviteit’, legt Van de Gevel uit. ‘Zodat leerlingen en ouders een idee krijgen hoe wij met elkaar zijn en communiceren, en kunnen beslissen of het wat voor ze is.’ Het draait dan ook niet per se om het binnenhalen van zoveel mogelijk leerlingen. ‘Maar wel dat ze een goede keuze maken.’

Drie streams

De school heeft drie streams. Op woensdagavond is er een algemene voorlichting en op donderdag zijn er twee kortere varianten die over tweetalig onderwijs en de theaterklas van het Dalton gaan.

‘Ik vind het spannend. Ik heb zelf nog hele goede herinneringen aan deze school’, vertelt Wietske, een oud-leerling die de streams gaat presenteren. Ze doet dat samen met Freek, die de zenuwen ook wel begint te voelen. ‘Ik merk ook wel dat er wat zenuwen beginnen te komen. Nu ik zie hoe professioneel het is ben ik echt onder de indruk’, vertelt de oud-leerling.