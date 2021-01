Gemeente zoekt jonge stadsgenoten die een Haags Jeugdlintje verdienen

De gemeente Den Haag is ook dit jaar op zoek naar kinderen en jongeren die in aanmerking zouden moeten komen voor een Haags jeugdlintje, de onderscheiding voor actieve jonge Hagenaars. Met het lintje wil de gemeente de jeugd stimuleren om zich belangeloos in te zetten voor een ander of voor de stad.

Om in aanmerking te komen voor een jeugdlintje moet de jongere minimaal een jaar inzet voor de stad of een ander hebben laten zien, ook mag die inzet nog niet zijn afgelopen. Het lintje is er voor drie leeftijdscategorieën: 6 tot en met 12 jaar, 13 tot en met 17 jaar en 18 tot en met 22 jaar. Iemand aanmelden voor de onderscheiding kan tot 2 februari, een jury zal daarna de aanmeldingen beoordelen.

Beeld: DenHaag.nl