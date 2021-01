Haagse PvdA pleit voor betaalbare woningen in vrijkomend politiebureau

Als het politiebureau over een aantal jaar vertrekt uit het gebouw aan de Burgemeester Patijnlaan dan zou het pand gebruikt moeten worden om er woningen in te maken. Dat voorstel doet de Haagse PvdA. “In Den Haag moet iedereen betaalbaar en fijn kunnen wonen. Maar dat is voor ontzettend veel bewoners door de grote woningnood onmogelijk. Daarom moeten we elke gelegenheid grijpen om nieuwe woningen te realiseren. Mijn oproep is duidelijk: zorg dat er betaalbare woningen komen in het vrijkomen gebouw aan de Burgemeester Patijnlaan”, legt fractievoorzitter Mikal Tseggai uit.

De partij voelt zich in haar voorstel gesteund door buurtorganisaties, zij zouden positief zijn over de plannen. “Starters die een woning zoeken, staan in Den Haag voor een haast een onmogelijke opgave en kunnen alleen een fijne plek vinden als ze bereid zijn torenhoge huren te betalen. Dus als er zo’n grote woningnood is en de buurtorganisaties zijn ook positief, laten we dan deze kans benutten voor betaalbare woningen om zo woningzoekenden te helpen”

Het plan is nu om, wanneer het politiebureau verhuisd is, om internationale organisaties in het gebouw te vestigen. Het politiebureau zal over enkele jaren verhuizen naar een nieuwe locatie op de Binckhorst.