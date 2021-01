Hart voor Den Haag: ‘Onderzoek mogelijkheid van landwinning voor de kust’

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheid om voor de kust land te winnen. “We weten dat er nu veel gebouwd zal gaan worden rond de stations en de Binckhorst, maar wat als ook deze locaties zijn volgebouwd en Den Haag echt letterlijk geen bouwgrond meer heeft?”, schrijft de partij. Raadsleden Richard de Mos en William de Blok vinden dat het stadsbestuur geen visie heeft om ook toekomstige bewoners een plek te kunnen bieden in de stad. “Er is nada nul toekomstvisie en over het bereikte absorptievermogen mogen we niet praten.”

“Den Haag is tot de stadsgrenzen volgebouwd en er zijn nog geen tekenen dat de bevolkingsgroei tot een stop komt. Los van of het wenselijk is om maar te blijven groeien, moeten we als stad wel een antwoord hebben voor als dat de koers wordt die we gaan varen. Daarom vragen wij het college of zij, samen met het Rijk, provincie en andere belanghebbenden, een onderzoek wil doen naar de mogelijkheden om voor de Haagse kust land te winnen.” Waar de nieuwe grond voor moet worden gebruikt laat de partij open: “Hoe we die grond dan gaan gebruiken is dan een logische vervolgvraag.”

Hart voor Den Haag wil daarnaast nog steeds dat Den Haag de bevolkingsgroei door nieuwe inwoners inperkt omdat volgens hen het absorptievermogen van de stad is bereikt, al constateert ze tegelijkertijd dat daar geen draagvlak voor is. Sowieso stelt de partij dat er in de toekomst ruimte nodig zal zijn voor woningen en recreatie omdat de bevolking ook een natuurlijke groei kent.

‘Waanzin!!!’

PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis is geen voorstander van het plan voor landwinning. “We moeten die bevolkingsgroei tegengaan in plaats van faciliteren”, zo valt te lezen: “Scheveningers en Duindorpers: geniet nog even van jullie uitzicht zolang het er nog is. Waanzin!!!”