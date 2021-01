Kabinet werkt aan avondklok, grote weerstand bij burgemeesters

Het kabinet werkt aan de invoering van een avondklok begin volgende week, maar er is grote weerstand bij burgemeesters en regeringsfracties. Dat melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Volgens een betrokkene is de ‘avondklok nu een optie, omdat andere opties op zijn’. De mogelijke invoering is zondag in het Catshuisoverleg besproken. Enkele aanwezige ministers neigden naar invoering, maar van andere betrokkenen was er weerstand. Tijdens het Veiligheidsberaad maandagavond bleek dat veel burgemeesters de invoering niet zien zitten.

De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen laat aan Omroep West weten: ‘Wij lopen nooit vooruit op maatregelen die nog niet aangekondigd zijn. We wachten eerst de persconferentie af en we zullen zien wat daaruit komt. Anders wordt het pandemonium als iedereen op de zaken vooruit loopt.’

Eerder was een meerderheid van de Tweede Kamer al tegen de invoering van de avondklok. Door de weerstand is het onzeker of het kabinet dinsdagavond de invoering ook daadwerkelijk gaat aankondigen. Volgens de experts zou een avondklok voorkomen dat mensen ’s avonds bij elkaar op visite gaan en dat voorkomt nieuwe besmettingen. In verschillende Europese landen is een avondklok al ingevoerd, maar in Nederland heeft het kabinet telkens voor andere maatregelen gekozen.