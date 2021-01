Lockdown met drie weken verlengd, grote zorgen om Britse coronamutatie

De lockdown zal drie weken langer duren en gelden tot en dinsdag 9 februari. Dat heeft premier Mark Rutte dinsdagavond gezegd. Een langere lockdown is volgens de premier nodig omdat de besmettingscijfers niet snel genoeg dalen en omdat nu ook de meer besmettelijke Britse coronavariant in Nederland te vinden is. “Bijna iedereen zal begrijpen dat er geen andere keuze was”, zei de premier. Een week voor het aflopen van de lockdown wordt opnieuw de balans opgemaakt.

“Het is een lastige boodschap voor ondernemers, voor mensen die hun kinderen thuis aan de keukentafel les moeten geven en voor jongeren die het sociale contact missen. We voelen het allemaal. De frustratie en de onmacht. Het wordt steeds moeilijker vol te houden, maar we moeten doorzetten. We weten: er is met het vaccin licht aan het einde van de tunnel. Maar dat duurt nog wel een paar maanden.”

“De sociaaleconomische gevolgen zijn gigantisch. We kunnen niet alle pijn bij ondernemers wegnemen, maar nu wel licht zien aan het einde van de tunnel is het belangrijk dat we zoveel mogelijk banen en bedrijven door de crisis heen trekken”, zei de premier. Daarom komt er een aanvullend steunpakket, daarvoor wordt overlegd met onder meer MKB Nederland en de vakbonden. “Als je als bedrijf van de ene op de andere dag moet sluiten dan moet je op steun kunnen rekenen.”

Onderwijs

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die nu nog fysiek les volgen zal het vanaf nu ook verplicht zijn om ook onderling anderhalve meter afstand te houden. “Waar het kan.” Voor basisscholen en de kinderopvang bestaat de mogelijkheid dat zij eerder weer open mogen, op 25 januari. Daarvoor wordt eerst onderzocht wat voor impact de Britse variant van het coronavirus heeft op kinderen.

Avondklok

De avondklok is volgens de premier “een maatregel waar niemand op zit te wachten”, toch zou het ingezet kunnen worden om groepsvorming en thuisbezoek in de avonduren tegen te gaan. “Zo’n ingrijpende maatregel moet goed worden overwogen. Daarom vragen we het OMT wat zo’n avondklok kan opleveren.” Volgende week moet meer duidelijkheid komen over het al dan niet inzetten van een avondklok.

Reizen

Tevens riep Rutte opnieuw op om niet te reizen wanneer dat niet noodzakelijk is: “We zien dat mensen te gemakkelijk het vliegtuig pakken, daarom: blijf in Nederland tot en met maart. Elke buitenlandse reis is een risico. Voor uzelf en iedereen in uw omgeving.”

Britse variant

De Britse variant van het coronavirus zal waarschijnlijk de overhand krijgen in Nederland. Dat zegt minister Hugo de Jonge. Nu is die virusmutant in Nederland nog maar verantwoordelijk voor een paar procent van het totaal aantal besmettingen. “Wie de dramatische berichten en beelden uit Londen op zich laat inwerken weet: het kan heel snel veel erger worden”, aldus De Jonge.

De Britse variant is voor zover bekend niet schadelijker dan eerdere coronavarianten, maar wel besmettelijker.