Mesdag viert 140-jarig jubileum Panorama van Scheveningen met speciale tentoonstellingen en boek

Panorama Mesdag viert dit jaar het 140-jarig bestaan van Panorama van Scheveningen van Hendrik Willem Mesdag met een tentoonstelling over de vier kunstenaars die Mesdag hielpen bij de totstandkoming van zijn panorama, een tentoonstelling over Mesdags liefde voor de natuur en twee hedendaagse presentaties van kunstenaars Sara Vrugt en Siebe Swart.

Voor het jubileumjaar is er ook een nieuw Gouden Boekje gemaakt, het boek Aap & Mol in Museum Panorama Mesdag verschijnt op 20 januari. Het boek moet de jeugd op een ontwapenende manier kennis laten maken met het wereldberoemde Panorama van Scheveningen

“Het is van groot belang dat we stilstaan bij dit bijzondere jubileum, voor museum en publiek, om zo het bestaansrecht en behoud van het erfgoed van Mesdag te vieren”, legt museumdirecteur Minke Schat uit. “We hebben, ondanks de uitdagingen van de pandemie een programma van bijzondere presentaties. Hierin zijn nieuwe verhalen en onderzoeksresultaten verwerkt. Daarmee willen we de (inter)nationale importantie van het museum, collectie en het behoud ervan voor de toekomst onderstrepen.”

Het door Sara Vrugt gemaakte werk Honderdduizend bomen en een bos van draad zal te zien zijn van 6 maart tot en met 30 mei, de tentoonstelling over de schilders die Mesdag hebben hebben geholpen is te zien van eind maart tot eind september, de tentoonstelling waar wordt ingegaan op de band tussen Hendrik Willem Mesdag en de natuur is er onder voorbehoud van juni tot en met februari 2022 en vanaf half oktober tot eind februari 2022 is er ruimte voor de zwart-wit panoramafoto’s van Nederlandse zeegezichten en landschappen gemaakt door fotograaf Siebe Swart.

Mesdag kreeg in 1880 de opdracht tot het maken van een panoramaschilderij, het monumentale schilderij was op 1 augustus 1881 voor het eerst voor publiek te zien. Voor Mesdag zelf was het werk zijn artistieke hoogtepunt.