Ondernemend Nederland wil extra steun en aandacht voor MKB bij verlenging lockdown

Wanneer de lockdown zal worden verlengd moet er direct extra steun komen voor het MKB , dat stelt Ondernemend Nederland (ONL). Ze noemt een verlenging van de lockdown een doodsteek voor sectoren als de retail, de evenementenbranche, de horeca en haar toeleveranciers, kermissen en de reisbranche. “Solvabiliteit én liquiditeit zijn enorm belangrijk voor ondernemers. Extra steun en aandacht zijn dan ook keihard nodig”, stelt Hans Biesheuvel van ONL.

Om ervoor te zorgen dat het MKB de coronacrisis door kan komen zou er onder meer een extra overbruggingskrediet moeten komen en voor de handel zou een vergoeding moeten komen voor de reeds aangeschafte voorraad. Daarnaast zou de NOW-regeling 90% van het loon moeten vergoeden en pleit ONL voor een MKB-herstelfonds.

Ook roept ONL het kabinet op een steunvorm te vinden voor ondernemers die vlak voor de coronapandemie een zaak zijn begonnen. “Zij krijgen nu nog steeds geen enkele steun. Laat deze ondernemers niet vallen.” Daarnaast zou er volgens ONL meer ruimte voor ondernemers moeten komen om te experimenteren hoe zij, ondanks de lockdown, toch een omzet kunnen genereren.

Het vaccineren waar nu mee is begonnen is ook iets waar ondernemers bij kunnen helpen vindt ONL. Biesheuvel: “Waarom niet 24 uur per dag vaccineren? Ik bied het kabinet aan om samen te kijken naar de mogelijkheden om samen met ondernemers het vaccinatieprogramma te maximaliseren.”