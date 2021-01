Rotterdam The Hague Airport schaalt op: vanaf maandag 800 vaccins per dag

De vliegbranche is in mineur, maar Rotterdam The Hague Airport (RTHA) mag ook op een alternatieve manier mensen blijven ontvangen. Sinds 8 januari is daar namelijk, naast de teststraat, een vaccinatiepunt ingericht. Raymond de Jong is woordvoerder van het vliegveld en wil met RTHA ook in coronatijden bezig blijven: ‘We willen op een andere manier bijdragen aan de maatschappij.’

De overheid heeft burgers opgeroepen om niet te vliegen en daar wordt grotendeels gehoor aan gegeven; bij RTHA hebben ze het aantal passagiers met 77% terug zien lopen. ‘Alleen op vrijdag vertrekken er nog een aantal vluchten, de rest van de week staat eigenlijk alles aan de grond. Het is wel raar om de vertrekhal zo leeg te zien.’

Licht aan het eind van de tunnel

Toch gaat de bedrijvigheid op de luchthaven door. Sinds begin december kon men zich al laten testen bij het vliegveld, maar vanaf 8 januari worden er dus ook de eerste mensen gevaccineerd. De Jong: ‘Momenteel worden er zo’n 250 man per dag gevaccineerd, maar vanaf aanstaande maandag schalen we dat al op naar 800. Dat gaat dus al een stuk sneller.’

Ondanks het lastige jaar hoefde RTHA gelukkig geen afscheid te nemen van personeel. ‘Iedereen die bij ons werkt heeft een essentiële functie binnen de luchthaven, we kunnen niet zomaar mensen afschrijven. Het is een donkere periode, maar het scheelt dat we iedereen binnenboord konden houden,’ vertelt de Jong.

Over de toekomst kan de woordvoerder niet anders dan positief blijven: ‘We zien het licht aan het eind van de tunnel. Veel testen en vooral vaccineren is de uitweg en we vinden het belangrijk om daaraan bij te dragen.’ Ook wat betreft het vliegverkeer hoopt de Jong dat het snel weer op een veilige manier op gang kan komen. ‘Het belangrijkste is natuurlijk de veiligheid en dat men zich ook op onze luchthaven en aan boord veilig voelt. Maar als het vaccineren zo doorgaat, denk ik dat we tegen de zomer misschien wel weer op vakantie kunnen.’