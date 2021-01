Woningen Lyonnetstraat ontruimd na brand in meterkast

In een woning aan de Lyonnetstraat is dinsdagmiddag een brand uitgebroken, dat meldt nieuwssite Regio15. De brand had plaatst in een woning op de tweede etage, de brand zou zijn ontstaan in de meterkast.

Naastgelegen woningen ontruimd. Twee personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat zij mogelijk rook hadden ingeademd.