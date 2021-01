De frisbee is jarig, maar ouder dan we denken: ‘De eerste frisbees waren bakvormen’

Gemeenteraad spreekt opnieuw over de Mient, actiegroep blijft tegen herinrichting

138 nieuwe coronabesmettingen en drie sterfgevallen in Den Haag

Meer in

In de afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag nieuwe 138 coronabesmettingen bijgekomen. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal nieuwe besmettingen ligt onder het zevendaags gemiddelde aantal besmettingen van 153 en is hoger dan het aantal besmettingen wat dinsdag (117) werd geregistreerd.

Naast het aantal nieuwe besmettingen werden er in Den Haag vier nieuw gemelde ziekenhuisopnames en drie sterfgevallen geregistreerd. Gisteren was er sprake van acht nieuwe ziekenhuisopnames en er werden vier sterfgevallen geregistreerd.

Landelijk gezien werden er tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 6.148 positieve tests doorgegeven aan het RIVM. Het aantal sterfgevallen steeg met 122, dinsdag waren dat er 153. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt dat er momenteel 2.521 coronapatiënten in het ziekenhuis liggen, daarvan liggen 700 patiënten op de intensive care.