Den Haag na Haarlem stad met de meeste vertraging in het verkeer

Den Haag is na Haarlem de stad met de meeste vertraging in het verkeer. Dat blijkt uit de TomTom Traffic Index. Vorig jaar stond Den Haag ook al op een tweede plaats, het jaar ervoor was onze stad lijstaanvoerder.

Een gemiddelde autorit in Den Haag duurde 24 procent langer in 2020. Dit betekent dat automobilisten ruim zeven minuten langer deden over een rit van een half uur. In de spits liep de extra reistijd op tot ruim elf minuten bij een rit van een half uur.

Automobilisten in Den Haag stonden vorig jaar gemiddeld 89 uur (3 dagen en 17 uur) langer stil in het verkeer tijdens de spits, bijna anderhalve dag (35 uur) minder dan in 2019. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat er in het afgelopen jaar nauwelijks files waren en dat vooral in de spitsuren de extra reistijd afnam, in Den Haag was er sprake van een daling van meer dan een kwart (28%) in vergelijking met 2019.