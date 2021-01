Eerste bevestigde geval van Britse coronavariant in regio Haaglanden

In de regio Haaglanden is ‘voor zover bekend’ in ieder geval één persoon besmet met de Britse variant van het coronavirus. Dat meldt de GGD Haaglanden aan mediapartner Omroep West. Het is voor het eerst dat in onze regio een bevestigd geval is van iemand met de Britse variant.

Waar de besmetting precies is ontdekt, wil de GGD Haaglanden niet zeggen. ‘Daar doen wij geen uitspraken over’, aldus de woordvoerder. Ze geeft wel aan dat het een geïsoleerd geval is en geen link heeft met de uitbraak in de gemeente Lansingerland.

Daar was op twee scholen in Bergschenhoek – een dorp in die gemeente – een grote uitbraak met de Britse variant van het virus. Alle inwoners van Lansingerland hebben een oproep gekregen zich te laten testen op het coronavirus.

‘Aannemelijk dat Britse variant overal is’

Volgens de landelijke GGD GHOR is het zeer aannemelijk dat de Britse variant overal in het land al aanwezig is. Bovendien wordt er niet specifiek getest op deze variant van het virus. ‘Er worden dagelijks mensen getest, maar daaruit komt niet naar boven welke variant een positief getest persoon heeft’, vertelt een woordvoerder. ‘Door middel van een steekproef wordt een aantal testen nader bekeken. De inschatting is dat tussen de twee en de vijf procent de Britse variant heeft.’

‘Daarom doet het er niet toe om te vertellen waar dit specifieke geval is opgedoken’, vervolgt de woordvoerder. ‘Mensen moeten overal alert zijn en zich goed aan de regels houden.’

Foto: GGD Haaglanden