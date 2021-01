Gemeenteraad spreekt opnieuw over de Mient, actiegroep blijft tegen herinrichting

Bewoners verzameld in de actiegroep Eerlijk Plan Mient willen dat de gemeenteraad donderdag ingrijpt bij de plannen voor de herinrichting van de Mient. De actiegroep is al langer tegenstander van het aanleggen van parkeerplaatsen in de omgeving van de begraafplaats en wil dat er een nieuw plan komt voor de herinrichting.

“De geplande aanleg van 55 extra plekken bij de begraafplaats Oud Eik en Duinen gewoon door, terwijl hiervan inmiddels duidelijk is uit onderzoek van bewoners dat deze niet gebruikt gaan worden en er ook nog eens enorm veel bomen en groen voor moet wijken”, schrijft de actiegroep. Liever ziet ze dat er een nieuw ontwerp voor het gebied wordt gemaakt. Dat pleidooi wil de actiegroep houden wanneer donderdag door de commissie Leefomgeving opnieuw wordt gesproken over de Mient en de met herinrichting samenhangende snelheid op de Mient.

Snelheidsremmende maatregelen

Een motie om een onderzoek te doen om de snelheid terug te brengen tot 30 kilometer per uur werd eerder door de raad aangenomen. Het stadsbestuur is niet voornemens die snelheidsverlaging door te voeren, dat zou problemen voor het openbaar vervoer en hulpdiensten kunnen opleveren omdat dan ook snelheidsremmende maatregelen ingevoerd zouden moeten worden. Nu geldt er in de straat een snelheid van 50 kilometer per uur.

Wel is het mogelijk om drempels te plaatsen, dat zou wel effect hebben op hardrijders. Daarnaast stelt het stadsbestuur dat in het definitieve ontwerp een aantal wegversperringen zit welke snelheidsremmend moeten werken. Daardoor moet oversteken op de Mient veiliger worden. Waar de drempels exact zullen komen wordt nog bepaald.

Alternatief plan

De actievoerende bewoners kwamen eerder al met een eigen alternatief plan voor de herinrichting van het gebied, daarin pleit ze voor behoud van bomen en blijft ze onderschrijven dat een deel van de nieuwe parkeerplaatsen niet gebruikt zal worden, een petitie daarvoor heeft inmiddels 2.408 ondertekenaars opgeleverd.