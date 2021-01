GGD: 1.244 nieuwe coronabesmettingen en 17 sterfgevallen in eerste week 2021

In de eerste week van 2021 zijn er in Den Haag 1.244 nieuwe coronabesmettingen, 26 ziekenhuisopnames en 17 sterfgevallen geregistreerd. Dat valt op te maken uit het coronadashboard van GGD Haaglanden. Het totaal aantal besmettingen komt daarmee uit op 30.181, het aantal ziekenhuisopnames steeg tot 947 en er zijn 437 sterfgevallen geregistreerd.

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen -gemeten per 100.000 inwoners- werd geconstateerd in stadsdeel Scheveningen, daar waren 247 nieuwe besmettingen. Leidschenveen-Ypenburg volgt vlak achter Scheveningen, daar was er sprake van 243 nieuwe besmettingen, daarna volgen Escamp (217) en Laak (213). In Haagse Hout is in de eerste week van 2021 het laagste aantal nieuwe besmettingen geregistreerd: 164 per 100.000 inwoners.

Den Haag staat met een gemiddeld aantal besmettingen van 5.529 gemeten per 100.000 inwoners boven het gemiddelde van 4.922 nieuw gemelde besmettingen in de regio Haaglanden. In Westland werden, gemeten per 100.000 inwoners de meeste besmettingen geregistreerd in week 1: 6.683.