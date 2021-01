Oud en nieuw-drama eindigt met tranen van geluk: oma Leny (84) dolblij met nieuwe autootje

Tranen van geluk huilt de 84-jarige Leny van der Harst bij het zien van haar nieuwe auto bij de garage in Voorschoten. Want het nieuwe jaar begon zo slecht voor oma Leny uit Den Haag toen haar auto in vlammen opging. Maar amper twee weken later lacht het geluk haar alweer toe. Ze haalde dankzij de hulp van haar familie en de kijkers en luisteraars van mediapartner Omroep West haar nieuwe autootje op.

In de nacht van oud- en nieuw ging de auto van de Haagse Leny van der Harst in vlammen op. Ontroostbaar was ze, want ze doet alles met haar wagentje. Haar kleindochter zette een crowdfunding op poten en Omroep West besteedde aandacht aan het verhaal. Binnen no-time was er genoeg geld binnen om een nieuw tweedehandsje voor oma Leny te kopen. Het streefbedrag van 2500 euro werd ruimschoots gehaald. Uiteindelijk komt de teller boven de 7000 euro uit.

Tekst gaat verder onder video.

‘Ik ben er zo blij mee’, zegt ze meerdere keren terwijl ze voor het eerst achter het stuur plaatsneemt. ‘Heerlijk is het. Mijn hartje gaat zo tekeer nu.’ Als haar zoon Danny Spaans naast haar komt hurken bij het stuur komen de emoties. ‘Ik ben zo blij. Wat heb ik toch een heerlijke familie.’ En daarmee doelt ze op de crowdfundingsactie die haar kleindochter begon en op het regelen van de auto door haar zoon en kleinzoon. Maar oma Leny wil ook nadrukkelijk Omroep West en de kijkers en luisteraars bedanken. Want door de publiciteit kwam er uiteindelijk genoeg geld voor een auto.

Onafhankelijk

‘Als ze die auto niet zou hebben dan is ze gewoon aan huis gebonden’, weet haar zoon Danny Spaans. ‘Mijn moeder is niet iemand die graag een beroep op iemand doet. Ze wil zoveel mogelijk onafhankelijk blijven en dat heeft ze ook altijd gekund. Maar met haar benen gaat het niet zo lekker meer, dus die auto heeft ze echt nodig.’

Foto: Robbert van Cleef