GGD: 1.244 nieuwe coronabesmettingen en 17 sterfgevallen in eerste week 2021

Padden hebben hulp nodig bij oversteek: ‘Op de weg worden ze vaak overreden’

Meer in

Terwijl we de winter nog doorkomen, kijkt Natuurlijk Delfland al vooruit naar het voorjaar. Vanaf eind februari begint namelijk de paddentrek, waarbij de beestjes voor het paarseizoen vaak wegen over moeten steken om hun voortplantingsgebied te bereiken. Hierbij worden helaas veel van de padden doodgereden; daarom is Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland, op zoek naar mensen die ze willen helpen oversteken.

Van Poelgeest vertelt dat moment van de paddentrek zorgvuldig is afgestemd op verschillende natuurlijke factoren. ‘Wanneer de temperatuur rond de 6 graden ligt en er weer genoeg lichturen in een dag zitten, worden de padden wakker uit hun winterslaap. Ze kunnen overal hebben gelegen: in composthopen, in de grond, onder stenen, noem maar op. Daarna trekken ze weer terug naar waar ze vandaan komen: het water.’

Gewoon met de hand

Deze reis leggen ze dus echter niet zonder gevaar af; veel van de padden worden overreden voordat ze hun bestemming bereiken wat van invloed is op het paarseizoen en dus op de paddenpopulatie. Helpen kan volgens van Poelgeest heel makkelijk: ‘Je kan je aanmelden voor een vaste avond in de week. Samen met iemand anders loop je dan langs de weg om de padden helpen over te steken.’

De uiteindelijke handeling blijkt eenvoudiger te zijn dan veel mensen denken. Van Poelgeest: ‘Sommige mensen gebruiken emmers om de padden in te doen, maar je kan ze beter gewoon met de hand oppakken. Dat is een stuk makkelijker.’

Wil je ook de padden helpen veilig over te steken? In Den Haag en omstreken kan dat onder andere in Ypenburg, Leidschenveen en Pijnacker. Kijk hier voor meer informatie en hoe je aan te melden.