Rotterdam The Hague Airport werkt aan duurzaamheid: ‘In 2030 alleen nog emissievrije activiteiten aan de grond’

De overheid heeft opgeroepen niet te reizen en dat is te merken; op Rotterdam The Hague Airport (RDHA) staan de meeste vliegtuigen momenteel aan de grond. Toch wil de luchthaven ook in deze tijden aan de weg blijven timmeren: ‘We werken erg hard aan duurzaamheid. Ons doel is zelfs om in 2030 al onze grondgebonden activiteiten emissievrij te hebben gemaakt,’ vertelt woordvoerder Raymond de Jong.

Over de kernactiviteiten van RTHA moet de Jong eerlijk zijn: ‘Vliegen is bij voorbaat natuurlijk milieuonvriendelijk.’ Aan de grond valt echter ook voldoende aan duurzaamheid te doen. ‘We vinden het belangrijk om ook op die manier ons steentje bij te dragen en op de vloer alleen al is er veel haalbaar. Zo willen we kijken naar hoe we passagiers en bagage elektrisch naar het vliegtuig kunnen vervoeren en is de vertrekhal voorzien van een mosdak, dat niet alleen groen is, maar ook isoleert.’

Vliegen zonder schuldgevoel

RTHA maakt al gebruik van zonnepanelen voor een deel van de energie, maar wil uiteindelijk de hele luchthaven erop laten draaien. ‘We werken aan de aanleg van een zonnepark, wat ervoor moet zorgen dat we slechts nog zullen functioneren op natuurlijke energie.’

Over tien jaar moet alles aan de grond dus CO2-neutraal zijn. Uiteindelijk is het echter de bedoeling dat in de lucht dezelfde stappen worden gezet, al hebben we het dan wel over een verdere toekomst. ‘In samenwerking met de TU Delft doen we onderzoek naar elektrisch vliegen, waarbij een toestel met twee passagiers laatst 50 minuten in de lucht kon blijven. We weten dat dit de toekomst is, maar er moet zeker nog veel gebeuren. Helemaal zonder schuldgevoel kunnen vliegen duurt dus nog wel even.’