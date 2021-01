Verwijsbord Abdijkerk vernield: “Droevig dat vandalen het hebben willen slopen”

Er komt een nieuw bord wat verwijst naar de Abdijkerk in Loosduinen, het bord werd dit weekend vernield bij een brand. De kerk laat via Facebook weten dat er een nieuw bord zal komen aan de Willem III Straat. Op foto’s is te zien dat er van het bord niet veel over is gebleven nadat het dit weekend in de brand werd gestoken, het bord werd samen met kerstbomen en een een winkelwagen in vlam gezet. “We zijn heel droevig dat vandalen het hebben willen slopen”, zegt een medewerker van de kerk tegen Den Haag FM.

Het bord met daarop een foto van de kerk en de tekst Abdijkerk had sinds november 2016 een plaats om de hoek van de kerk in Loosduinen. “We waren toen heel blij met het bord, de kerk staat om een hoekje en soms zagen mensen hem gewoon niet. We waren heel gelukkig met het bord, het wees goed de weg.”

De verwachting is dat een nieuw bord er hetzelfde uit zal komen te zien als het bord wat er de afgelopen vier jaar stond. “Ik ken weinig mensen die het bord niet mooi vonden, dus ik denk dat het een kopie wordt. De originele foto zal nog wel ergens in het archief zitten en anders vraag ik hem op bij de fotograaf.”