De strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft: ‘We loven een beloning uit voor de beste oplossing’

De Amerikaanse rivierkreeft vormt al een tijdje een plaag in Nederland. Dit heeft effect op de gezondheid van water en kwaliteit van de grond. Als reactie op het inmiddels onhoudbare probleem heeft Hoogheemraadschap Delfland een prijsvraag uitgezet voor de beste manier om de beestjes te vangen. ‘Het is een groot probleem geworden. Er mag dus ook wel een beloning staan tegenover de oplossing.’

Het krioelen van de rode diertjes in ondiep water is een interessant gezicht, maar volgens Hoogheemraad Marcel Belt zijn de rivierkreeftjes verantwoordelijk voor twee grote problemen. ‘Ten eerste heeft het effect op de kwaliteit van het water. Ze eten alles op en knippen de planten af, met als gevolg een dooie sloot. Daarnaast graven ze ook nog eens gangetjes in de grond, wat plaatselijk zelfs kan leiden tot instortingsgevaar. Het probleem is groot en het vinden van de oplossing dus des te belangrijker.’

Duizend euro

De gevolgen van de komst van deze rivierkreeft kunnen voor het ecosysteem plaatselijk dus ingrijpend zijn. Belt wil met Hoogheemraadschap Delfland voorkomen dat de gevolgen blijvend zullen zijn. ‘Het is onze taak om de kwaliteit van het water en de grond te waarborgen en deze beestjes maken het ons wel lastig.’

Belt zal dan ook alle kennis op het gebied van techniek, vallen en visserij nodig hebben om de plaag te kunnen bestrijden. ‘We krijgen ideeën van studenten, professionele vissers, et cetera. Met deze prijsvraag hopen we tot het meest efficiënte mechanisme te kunnen komen. We zullen professioneel te werk moeten gaan, dus er mag wel iets tegenover staan; de winnaar krijgt van ons duizend euro.’

Helaas moeten we nog even wachten op het verlossende woord. ‘Tot afgelopen dinsdag konden mensen hun ideeën insturen. We zijn net begonnen ze te bekijken, dus over de inhoud kan ik nog niet zoveel zeggen, maar de winnaar wordt 12 februari bekend gemaakt.’