Haags Theaterhuis vindt nieuwe locatie in Zaanstraat

Het Haags Theaterhuis heeft sinds deze maand een nieuwe locatie. Dat meldt de kunstvereniging via Facebook. De nieuwe locatie, waar het theaterhuis samen intrekt met amateurtoneelvereniging De Kunsthut, is gevestigd aan de Zaanstraat in de Rivierenbuurt.

Sinds de oprichting van het Haags Theaterhuis zwerft de theaterschool door de stad. ‘Het is begonnen aan de keukentafel’, aldus Kim Kortekaas van het Haags Theaterhuis. Daarna zag de toneelclub de repetitieruimtes van het voormalig Koorenhuis, theater de Vaillant en Theater aan het Spui. Daarna huurde het Haags Theaterhuis ad hoc leegstaande ruimtes in onder andere de Zeestraat en op de Jupiterkade. ‘Dat was leuk en onzeker tegelijk’, vertelt Kortekaas.

Toen het Haags Theaterhuis werd opgenomen in het kunstenplan van de gemeente, was er ruimte om een vaste plek te zoeken. In die zoektocht bundelde zij hun krachten met de Kunsthut, een amateur die voorheen repeteerde in het MOOOF-gebouw aan de Binckhorst. ‘Zij zijn gericht op amateurtoneel en wij op educatie’, legt Kortekaas de verschillen uit. Samen hebben zij het pand in de Zaanstraat gevonden. ‘Het voelt als een goed huwelijk’, besluit Kim Kortekaas positief.