Harde nederlaag voor ADO, Ruud Brood wil ‘kaf van koren scheiden’

Het verschil tussen ADO Den Haag en VVV was voorafgaand aan de ontmoeting in het Cars Jeans Stadion twee punten in het voordeel van de Limburgse ploeg. Negentig minuten later had eredivisietopscorer Giakoumakis dit uitgebreid naar vijf. De Griek liet maar liefst vier keer het Haagse net bollen en bezorgde VVV een ruime 1-4 overwinning. ADO blijft daardoor zestiende in de eredivisie, schrijft mediapartner Omroep West.

De degradatiewedstrijd begon acht minuten later dan gepland. Het keepersshirt van Luuk Koopmans leek te veel op het shirt van tegenstander VVV Venlo. Even later kon er toch worden afgetrapt. Na fouten van John Goossens en Daryl Janmaat, kwam de bal in de zestien van de Haagse ploeg. Daar liep Shaquille Pinas ongelukkig zijn tegenstander omver waardoor de jonge scheidsrechter Jannick van der Laan niets anders kon doen dan naar de strafschopstip te wijzen.

Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis ging achter de bal staan en schoot vanaf elf meter zijn dertiende treffer van het seizoen binnen. Na vijf minuten kon ADO daardoor al aan de bak.

Penalty onthouden

In het vervolg van de eerste helft was het spel van beide ploegen rommelig. Zowel ADO als VVV konden de bal amper in de ploeg houden. Kishna was met een kopballetje dichtbij een doelpunt en de Haagse ploeg werd een penalty onthouden. VVV zette daar een paar speldenprikjes met voornamelijk Giakoumakis in de hoofdrol tegenover. Met 0-1 gingen beide ploegen aan de thee.

De tweede helft kwam ADO iets sterker uit de startblokken, maar het was VVV-spits Giakoumakis die als eerste wat van zich liet horen. De Griek kopte knap de 0-2 binnen. ADO-doelman Koopmans ging niet geheel vrijuit.

Bourard scoort

ADO deed razendsnel wat terug. Trainer Ruud Brood wisselde drie keer en dat betaalde zich uit. Invaller Samy Bourard schoot een rebound van de paal binnen en de Haagse equipe deed weer volop mee.

In plaats van doordrukken, werd VVV weer sterker. De club uit Venlo had in de topscorer een goudhaantje. Met zijn vijftiende (hard van dichtbij) en zestiende (strafschop na overtreding van invaller David Philipp) zorgde Giakoumakis voor drie verdiende punten voor de ploeg uit het zuiden van het land.

‘Kaf van het koren scheiden’

ADO Den Haag-trainer Ruud Brood ging er met de zweep overheen tijdens de persconferentie na de 1-4 nederlaag tegen VVV Venlo. ‘Sommige spelers lagen na het laatste fluitsignaal op de grond. Dat vind ik zo’n poppenkast. Gewoon in het veld je mentaliteit tonen, maar niet aankomen met verslagenheid.’

Kijk hier naar de volledige persconferentie met Ruud Brood.